Гройсман: Український народ заплатив високу ціну за свій суверенний європейський вибір
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зустрівся з Прем'єр-міністром, керівництвом і депутатами обох палат Парламенту, а також главою МЗС Нідерландів.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
«Сьогодні в Гаазі зустрівся з Прем'єр-міністром, керівництвом і депутатами обох палат Парламенту, а також главою МЗС Нідерландів. Мій головний меседж: український народ заплатив високу ціну за свій суверенний європейський вибір, символом якого є Угода про асоціацію», - зазначив Гройсман.
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І додав, що «у ці дні українці сподіваються, що громадяни Нідерландів, які віддані цінностям свободи і демократії, підтримають право нашого народу вільно обирати свій шлях і виступлять гарантом цього вибору».
Сьогодні в Гаазі зустрівся з Прем'єр-міністром, керівництвом і депутатами обох палат Парламенту, а також главою МЗС Ніде...Posted by Volodymyr Groysman on Wednesday, March 2, 2016
Як повідомляв УНІАН, питання надання Грузії візової лібералізації ЄС буде розглядатися окремо від України. При цьому, у Європейському Союзі сподіваються, що Україна вирішить питання, які ще залишаються для надання безвізового режиму, і Єврокомісія зможе внести необхідну законодавчу ініціативу.