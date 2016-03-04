Гройсман вважає, що представники старої коаліції повинні створити нову

Про це сказав спікер Верховної Ради Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "1+1", передає LB.ua.

"Я вважаю, що коаліція повинна бути створена або відформатована, або перезавантажена тими фракціями, які входили в коаліцію "Європейська Україна". Вважаю це абсолютно принциповим. Ми повинні сформувати коаліцію з проєвропейських демократичних сил. "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", партія Олега Ляшка та "Батьківщина", - сказав він.

Спікер Верховної Ради заявив, що всередині цих п'яти фракцій "треба знаходити формат рішень, який дозволить створити коаліцію".

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Також Гройсман заявив, що готовий поступитися своєю посадою лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, щоб його фракція увійшла до нової коаліції, додає ТСН.

"Я готовий поступитися будь-яким кріслом для того, щоб вирвати Україну з тієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимось. Мене цікавить не те, хто сяде в яке крісло. Для мене це не має значення. Має значення єдине – що влада буде робити для того, щоб будувати нові робочі місця, відновлювати економіку", - сказав спікер.

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