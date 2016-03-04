Клімкін: переговори "нормандської четвірки" в Парижі не стали вирішальними, а тільки черговим етапом

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам пізнім вечором четверга у Парижі по завершенню переговорів, які тривали майже 5 годин, повідомляє спеціальний кореспондент УНІАН.

"Сьогоднішня зустріч є черговим етапом, але говорити про вирішальний прогрес, враховуючи реальну ситуацію з безпекою, враховуючи, що вчора у нас було 63 обстріли, враховуючи, що ОБСЄ немає жодного доступу до багатьох регіонів Донбасу і до українсько-російського кордону, не можна", - заявив міністр.

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За словами голови українського МЗС, його російський колега Сергій Лавров "не був готовий йти глибше в питаннях безпеки в плані забезпечення доступу для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ". "Він запропонував залишити це на розгляд експертів в Мінську (Тристоронньої контактної групи - УНІАН), тому він висловив готовність підтримувати лише концептуальні ідеї та деякі пропозиції ОБСЄ. Але нам потрібна комплексна безпека", - наголосив він.

За словами Клімкіна, комплексна безпека - це "не тільки припинення обстрілів та відведення озброєння". "Це, впершу чергу, контроль ОБСЄ над територією Донбасу та українсько-російским кордоном. Безпека - це відведення всієї зброї, що там є. Без безпеки ми не можемо просуватися у напрямку виборів", - озвучив очільник МЗС українську позицію.

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Клімкін знову наголосив, що "стосовно сьогоднішнього раунду переговорів ми не можемо говорити про вирішальний прогрес". "Але нам вдалося обговорити детально ряд позицій ОБСЄ, а з другого боку - чітко представити бачення безпеки", - деталізував він.

Голова зовнішньополітичного відомства України констатував, "що це була дуже складна зустріч". "Ми приїхали на неї, маючи три ключових пріорітети. Перший - це безпека. На основі дискусії з СММ ми висловили чіткі пропозиції", - констатував він.

За словами Клімкіна, ці пропозиції полягають у чіткому доступі до території Донбасу, "це дуже чітка схема, яким чином СММ може отримати ефективний моніторинг уздовж українсько-російського кордону". "Це, по-перше, організація цілого ряду баз СММ уздовж кордону, можливість проводити інспекції, встановлювати відповідне технічне обладнання, яке б контролювало кордон і найбільш критичні точки як вдень, так і вночі, можливості присутності СММ з нашого боку. Ми вважаємо, що ця пропозиція, в разі її реалізації, буде здатна достатньо ефективно забезпечити моніторинг ділянки українсько-російського кордону, яка ще поки що не контролюється Україною", - деталізував Клімкін.

Також, за його словами, українська сторона "зробила особливий акцент на встановленні зони безпеки таких, як у Дебальцево, або навколо донецького аеропорту". "Ми зробили акцент на необхідності обміну заручниками. Все, що відбувається зараз, це відсутність жодного прогресу - ми змогли здійснити дуже обмежений обмін", - зазначив міністр.

За словами Клімкіна, він передав Лаврову один із звітів неурядової організації про те, "яким чином знущаються над українськими заручниками на Донбасі".

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Також Клімкін зазначив, що основною темою для обговорення було питання, пов'язане з модальністю виборів. "Тут наш головний акцент полягав у необхідності забезпечити безпеку та здійснити такі виборчі модальності, які б відповідали українському законодавству і стандартам ОБСЄ", - заявив Клімкін.