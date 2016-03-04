Луценко: Вибори на окупованій території - легалізація терористів

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, "що б там не вигадували умиротворителі Путіна, є лише один прийнятний шлях для реінтеграції Донбасу".

Він зазначив, що такий шлях полягає у взятті кордону під контроль військовою місією ОБСЄ, виведенні окупаційних військ і роззброєнні бойовиків, забезпеченні поліцейської місії ОБСЄ на цих територіях, проведенні амністії тих, хто не вчинив тяжких злочинів і розкаявся перед Україною, відновленні українського правового, соціального і гуманітарного простору в регіоні.

Лише за таких умов, на думку Луценка, можна вже буде провести вибори до місцевих рад на цій території по українським законам.

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