Наливайченко створив громадсько-політичне об’єднання і назвав своїх партнерів

Лідер ГО «Антикорупційного рух» Валентин Наливайченко назвав тих, з ким планує об’єднуватися.

«Ми будемо об’єднуватися не абстрактно, а за принципом «ті, хто діє». Нас цікавить об’єднання з учасниками АТО, волонтерами, такими як, «Українці разом», громадська спілка «Справедливість», із багатьма тими, хто здатен діяти. Для нас об’єднання - це політична дія, платформа і розуміння, як можна діяти». Серед своїх партнерів лідер «АР» назвав партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко, партію «Громадський контроль» Дмитра Добродомова та всі інші проукраїнські демократичні сили. Серед завдань новоствореного об’єднання Наливайченко назвав три складові: справедлива економіка, захист кожного українця та нульова толерантність до корупціонерів «3000 активістів «Антикорупційного руху» щодня борються з корумпованими чиновниками в усіх сферах життя», - підкреслив Наливайченко.

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Лідер партії «Громадський контроль» Дмитро Добродомов заявив, що «настав час кардинальної зміни політичних еліт». Наливайченко додав що, тим, хто рухається разом з нами в одному об’єднанні буде некомфортно у цій владі. Бо ця влада буде демонтована і перезавантажена.

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«Тут ті, хто б’ється за свій будинок, своїх дітей свою Батьківщину. За справедливий суд, чесну поліцію, сильну армію. Тут зібралися люди з досвідом, знанням і вірою. У країну, в один одного, в перемогу справедливості», - заявив лідер об’єднавчого конгресу.