Яценюк: Альтернативи ніхто не запропонував, відновлюйте стабільність коаліціі і дайте працювати уряду

Про це він заявив у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром", повідомляє урядовий портал.

"Для реалізації змін в країні нам потрібна політична і економічна стабільність. Звертаюся до учасників політичного процесу: забудьте про політичні чвари та інтриги. Я пропоную учасникам коаліції відновити стабільність української проєвропейської парламентської коаліції, дати можливість уряду працювати і відповідати перед українським народом", - підкреслив він.

Яценюк нагадав, що минулого тижня звертався до політичних опонентів з закликом представити альтернативний план і альтернативну команду реалізації змін, і "цього не було зроблено".

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Прем’єр підкреслив що програмою цього уряду є "створення нових робочих місць, боротьба з бідністю, економічне зростання та продовження тих реформ, які ми започаткували два роки тому".

"Якщо в когось є краща програма, сильніша команда і коаліція, яка готова це підтримати, - представте її народу України. А зараз уся повнота відповідальності лежить на нас", - наголосив Яценюк.