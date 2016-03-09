Євродепутати внесли Путіна до санкційного "списку Савченко"

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський.

Євродепутати пропонують запровадити санкції щодо 29 російських громадян, які поділені на підгрупи.

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До першої підгрупи: особи, відповідальні за політичне рішення про викрадення Савченко.

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Друга підгрупа: ті особи, які фабрикували докази її вини під час досудового слідства.

Третя підгрупа: особи, які представляли ці сфабриковані докази в суді.

Всім присутнім у списку пропонують заборонити в'їзд в ЄС, заблокувати рахунки і накласти арешт на їх власність, що перебуває у ЄС.

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Номером першим у списку значиться президент РФ Володимир Путін. Також у списку є директор ФСБ Олександр Бортніков, глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, голова делегації РФ в ПАРЄ Олексій Пушков, ватажок "ЛНР" Ігорь Плотницький, прокурори і судді, які брали участь у процесі Савченко.

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"Ми повинні бути впевнені в тому, що ті, хто несе відповідальність за викрадення і зміст Надії Савченко під арештом, ті, хто порушують міжнародне право, основні права людини, а також мінські угоди, повинні бути позбавлені можливості користуватися перевагами, забезпеченими верховенством права в Європі", - сказав один з підписантів документа, лідер "Альянсу лібералів і демократів за Європу", колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт, інформує Newsru.com.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

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2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Сьогодні українських консулів допустили до Савченко в СІЗО, після її відвідин вони заявили, що стан здоров'я льотчиці погіршився. Однак українських медиків до неї не допустили.