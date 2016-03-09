ЄС продовжив на півроку санкції проти 146 росіян і 37 російських компаній
13:17, 09 березня 2016Політика
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Європейський Союз прийняв рішення продовжити ще на півроку санкції для 146 громадян Росії і 37 російських компаній за порушення територіальної цілісності України.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.
"Посли ЄС (постійні представники країн - членів ЄС, так званий COREPER) прийняли рішення щодо санкцій, пов'язаних з порушенням територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні.
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Зокрема, на півроку будуть продовжені санкції щодо 146 осіб, серед яких Дмитро Рогозін, Дмитро Кисельов, Сергій Глазьєв та інші.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ряд західних країн ввів санкції проти Росії після анексії Криму та ескалації конфлікту на сході України.
У червні 2015 року Євросоюз продовжив термін дії цих санкцій.
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