ЄС продовжив на півроку санкції проти 146 росіян і 37 російських компаній

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.

"Посли ЄС (постійні представники країн - членів ЄС, так званий COREPER) прийняли рішення щодо санкцій, пов'язаних з порушенням територіальної цілісності України", - наголошується в повідомленні.

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Зокрема, на півроку будуть продовжені санкції щодо 146 осіб, серед яких Дмитро Рогозін, Дмитро Кисельов, Сергій Глазьєв та інші.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ряд західних країн ввів санкції проти Росії після анексії Криму та ескалації конфлікту на сході України.

У червні 2015 року Євросоюз продовжив термін дії цих санкцій.

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