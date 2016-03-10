Могеріні закликала Росію негайно і беззастережно звільнити Савченко

Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства ЄС.

"Я дуже уважно спостерігаю за процесом над українською льотчицею Надією Савченко з самого його початку. Це вже не просто судова чи політична справа: тепер це стосується людського співчуття. Стан її здоров'я стрімко погіршується, і ми побоюємося жахливих наслідків", - сказала Могеріні.

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У повідомленні наголошується, що звільнення Савченко буде відповідати російським зобов'язаннями за міжнародно-правовими нормами в галузі прав людини, а також "пакету заходів з реалізації Мінських угод", який передбачає звільнення всіх заручників і осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом на сході Україні.

"У зв'язку з цим я закликаю негайно і беззастережно звільнити Савченка на гумманистических підставах", - наголосила Могеріні.