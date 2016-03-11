Луценко: Коли прем'єр втрачає довіру, він має подавати у відставку

Про це заявив у четвер ввечері лідер фракції БПП "Солідарність" Юрій Луценко, повідомляє Українська правда.

"Я підтримую президента України у його зверненні. Коли прем'єр втрачає довіру, він має подавати у відставку", - зазначив нардеп.

"Зараз повинна прийти людина, яка може взяти на себе сміливість припинити співпрацю з олігархами і партійним бізнесом, при чому будь-якої партії", - наголосив Луценко.

"Арсеній Петрович останніми тижнями демонструє свою пов'язаність із олігархами, призначаючи в спостережні ради ключових економічних державних підприємств їхніх людей", - заявив він.

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Разом з тим Луценко зауважив, що на нараді голів фракцій та груп з головою парламенту запропонував провести зустріч прем'єра з коаліцією у понеділок.

"Я настільки часто чую закиди з його боку, що проблема в коаліції, що хотів би почути від нього це особисто", - додав Луценко.

Водночас лідер БПП відмовився називати прізвища потенційного прем'єра.

На запитання, чи очікує він відставки Яценюка наступного тижня, Луценко відповів: "Я вже сьомий тиждень її добиваюся".

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Як повідомляв УНІАН, питання відставки уряду обговорюється з початку року у зв'язку із заявами про відставку відразу кількох міністрів. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики і продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо обвинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микільску. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

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Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду не змінюватиме.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим, постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.