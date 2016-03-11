Причиною смерті екс-радника Путіна у Вашингтоні стала тупа травма голови - судмедексперт

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на департамент судмедекспертизи округу Колумбія.

Крім того, на тілі Лесіна були виявлені тупі травми шиї, тулуба, рук і ніг. Разом з тим, у заяві судмедексперта зазначається, що характер смерті Лесіна залишається не встановленим.

У поліції США повідомили, що розслідування триває, але не уточнили чи є висновок експертизи свідченням злочину.

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У російському МЗС зазначили, що чекають від США роз'яснень і подробиць про хід розслідування.

Нагадаємо, що тіло Лесіна було виявлено 5 листопада в номері готелю. Можливою причиною смерті, за повідомленнями ЗМІ, вважався серцевий напад.

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