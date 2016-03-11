ОБСЄ вважає звільнення Савченко складовою виконання Мінських угод - прес-секретар Кучми

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронньої контактної групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, в рамках сьогоднішнього засідання в Мінську ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі були заслухані доповіді координаторів робочих підгруп з питань безпеки та економічних питань.

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"В черговий раз українська сторона поставила питання звільнення українських заручників та допуску до них фахівців Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначила Оліфер.

Вона підкреслила, що представники МКЧХ досі не потрапили до військових і цивільних людей, яких незаконно утримують на непідконтрольної Україні частині Донбасу.

"Особливо гостро стояло питання звільнення нашої льотчиці Надії Савченко: це невід'ємна складова виконання Мінських угод. Це підкреслив і спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік", - написала вона.

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Також, за її словами, експерти місії ОБСЄ констатують продовження проведення навчань з бойовою стрільбою на непідконтрольною Україні частини Донбасу.

"Подібні навчання є прямим порушенням досягнутих минулого тижня домовленостей про відмову від проведення навчальних стрільб уздовж лінії зіткнення", - підкреслила прес-секретар представника України.

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