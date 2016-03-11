Пасішника сьогодні викликають на допит в НАБУ, хоча він знаходиться за кордоном

Виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника викликають на допит в Національне антикорупційне бюро України на 16.00, хоча нині він за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.

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"Сьогодні орієнтовно о 16.00 в НАБУ чекають на допит виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника. Детективи НАБУ із нетерпінням чекають на пана Пасішника, у тому числі, аби почути його версію подій щодо неприбуття на допит у середу, 9 березня", - сказано у повідомленні.

Також у НАБУ зауважили, що, по суті, Пасішник обманув слідчих, оскільки 4 березня повідомив телефоном, що готовий прийти на допит 9 березня і без повістки, але 7 березня купив квиток, а 9 - залишив межі України.

«04.03.2016 детективом викликано Пасішника А.П. на 12 год. 09.03.2016 по телефону через мобільний програмний додаток «WhatsApp». У переписці Пасішник підтвердив свою явку та пояснив, що повістку надсилати не потрібно, оскільки він не переховується. Таким чином Пасішник А.П. у порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, завчасно (не пізніше ніж за 3 дні) повідомлений про виклик.

Однак, 09.03.2016 о 05.48 год. Пасішник А.П. по телефону через мобільний програмний додаток «WhatsApp» надіслав детективу повідомлення про неявку на 12 год. цього дня у зв’язку із тим, що: «відлетів на лікування у відпустку до 1 квітня», про що дав телеграму.

Пасішник А.П. не пояснив причини такого раптового від’їзду після виклику до детектива і власних запевнень у явці, як і не назвав країну перебування», - заявили у НАБУ.

Разом з тим 9 березня о 10.11 до Національного антикорупційного бюро надійшло термінове електронне повідомлення, датоване 9 березня від імені Пасішника про те, що в період з 9 по 31 березня 2016 року він знаходитиметься у щорічній відпустці, яку проводитиме за межами України, «з метою оздоровлення».

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, Пасішник перетнув державний кордон України у пункті пропуску Бориспіль-D 9 березня о 04.21 у напряму «Виїзд» рейсом №4435 Київ – Шарм-ель-Шейх (Арабська Республіка Єгипет). Літак вилетів о 6.00.

Квиток на вказаний рейс для Пасішника замовлено та оплачено 7 березня, поінформували у НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року «Нафтогаз України» тимчасово відсторонив Пасішника від виконання обов'язків виконавчого директора у зв'язку з відкритим у НАБУ кримінальним провадженням.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

Разом з тим, 8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував Ігор Кононенко.

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За заявою Абромавичуса НАБУ відкрило кримінальне провадження.

9 березня у Бюро повідомили, що поштою надіслали Пасішнику документ про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).

Як зазначили в НАБУ, детективам не вдалося особисто вручити Пасішнику повідомлення про підозру, оскільки він не з'явився 9 березня на допит.