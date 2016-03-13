Путін пообіцяв Меркель звільнити Савченко після оголошення вироку - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

"За інформацією наших джерел, президент РФ особисто пообіцяв Ангелі Меркель повернути Надію на Батьківщину (найімовірніше, шляхом помилування і наступного обміну на спецназівців). А перенесення терміну винесення вироку полонянці був реакцією кремлівського господаря на жорсткі акції протесту біля російських диппредставництв в Україні", – повідомив автор.

За даними видання, можливе звільнення Савченко Путін розглядав як публічну демонстрацію готовності Кремля до компромісів, здатну стимулювати зговірливість Банкової.

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"Путін переслідує й іншу мету: він, схоже, схильний вважати, що в російській в'язниці вона є проблемою для нього, а на волі в Україні здатна перетворитися в проблему для Порошенка", - наголошується в статті.

Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії. Савченко незаконно утримується в РФ з середини літа 2014 року.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Російський суд вирішив оголосити вирок Савченко 21-22 березня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.

Савченко почала суху голодовку з 4 березня на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

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10 березня один із його адвокатів Марк Фейгін заявив, що льотчиця припинила сухе голодування, розпочату 4 березня, однак стан її критичний.

Українські медики з початку тижня знаходяться в Ростові-на-Дону і очікують надання дозволу відвідати льотчицю.