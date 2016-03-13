В БПП прокоментували можливе призначення Бойка і Ахметова на окуповані території Донбасу

Про це заявив народний депутат від БПП Мустафа Найєм в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Чув про те, що такі переговори ведуться. На той момент це були переговори про те, щоб якось влаштовувати там вибори. Яка кінцева мета цих переговорів, до чого прийшли в кінці я не знаю, але та інформація, яка була опублікована Сергієм Рахманіним, вона вельми вірогідна і заслуговує довіри", – сказав нардеп.

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Найєм висловив думку, що "такий варіант розвитку ситуації, він пов'язаний з великими ризиками і для президента, і для тих людей, які готові це зробити".

"Тому що у випадку, якщо ми дійсно отримаємо таке керівництво Донецької і Луганської областей, ми, по-перше, повинні розуміти, що ми повністю віддаємо на відкуп ці території цим людям. По-друге, ми розуміємо ризик, який вже у нас був в історії, коли неконтрольовані території, на яких велася неконтрольована інформаційна політика, які були фактично заручниками і територією для грабежу конкретної політичної сили, врешті-решт опинилися заангажованими межами контролю політичної влади в Україні", - пояснив Найєм.

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У свою чергу голова парламентської фракції Опозиційного блоку Юрій Бойко також прокоментував публікацію. "Ми ведемо консультації з владою про те, щоб допомогти імплементувати Мінські угоди, припинити конфлікт і повернути Україні неконтрольовану територію і проживаючих там людей. Не тільки особисто, але і члени Опозиційного блоку готові взяти участь в тому форматі, який дозволить виконати це завдання", - передає прес-служба політсили.

Бойко також зазначив, що готовий взятися за відновлення миру на Донбасі в будь-якому форматі.

"Ми націлені на те, щоб там пройшли вибори в рамках українського законодавства, після чого ці території повернулися до складу України. Адже як тільки з'явиться легітимна влада, визнана Києвом, почнеться процес відновлення економічних і політичних відносин. Ми хочемо допомогти нашій країні, щоб конфлікт на сході був завершений, і готові взяти участь в будь-якому форматі, який дозволить цього добитися ", - сказав він.

Раніше видання ZN.UA з посиланням на джерела повідомляло, що кандидатури Ахметова і Юрія Бойка розглядають як голів окремих районів Донецької та Луганської областей. Так, за даними джерел видання, Віктор Медведчук запропонував президенту України Петру Порошенку план, згідно з яким у ОРДЛО створять адміністрації, а їх головами призначать фігури, які влаштували б і Києва, і Москву.