Суд переніс на 15 березня розгляд скарг адвокатів у справі Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя-доповідач Віктор Глиняний.

Засідання у вівторок, 15 березня, розпочнеться о 10.30.

Сторона захисту звернулась до суду з проханням заново дослідити матеріали справи Корбана, тому що прокуратура в суді першої інстанції представила копії документів, а не оригінали.

Під час сьогоднішнього засідання суд долучив до матеріалів справи клопотання сторони захисту, що Корбан перебуває на стаціонарному лікуванні.

Адвокат Олександр Лисак повідомив, що отримав з Інституту Амосова відповідь на свій запит щодо перебування на стаціонарному лікуванні Корбана 16-17 лютого 2016 року, а також щодо створення консиліуму фахівців для обстеження стану його здоров'я.

Захисник додав, що також отримав відповідь на свій запит від державної установи «Інститут серця» від 14 березня, де підтверджується, що Корбан перебуває на стаціонарному лікуванні.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

22 лютого Дніпровський райсуд Києва продовжив Корбану термін тримання під вартою до 15 квітня.