Суд продовжив термін тримання Корбана під вартою, посилаючись на недійсні документи – адвокат

Дніпровський районний суд міста Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою членові політради УКРОПу Геннадієві Корбану до 15 квітня, посилаючись на надані стороною обвинувачення ксерокопії, які не є офіційними документами. Про це 14 березня журналістам повідомив адвокат політика Олександр Лисак.

«Фактично в розпорядження суду першої інстанції були надані ксерокопії, на які суд не може посилатися при ухваленні рішення у справі, на що звертала увагу сторона захисту, оскільки взагалі невідомо, що це за документи», – розповів після засідання Апеляційного суду Олександр Лисак.

За словами адвоката, надані стороною обвинувачення документи не посвідчені належним чином та не мають відповідних реквізитів для того, аби вважатися офіційним документом, а також невідоме джерело їхнього походження. Тому сторона захисту звернула увагу колегії Апеляційного суду м. Києва на те, що вона має повторно дослідити докази обставин, якими сторона обвинувачення аргументувала необхідність продовження строку дії тримання під вартою Геннадія Корбана.

Олександр Лисак також повідомив, що невдовзі має відбутися консиліум лікарів, на якому вирішиться питання щодо проведення повторного стентування Геннадієві Корбану. Необхідність проведення операції раніше була підтверджена офіційними висновками фахівців Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту серця. «Буде вирішуватися питання протягом доби-двох, хто буде включений до складу консиліуму, оскільки це буде колегіальний орган, який прийматиме відповідне рішення», – заявив адвокат.

Апеляційний суд врахував надані Олександром Лисаком аргументи та зобов'язав прокуратуру надати у його розпорядження оригінали документів, які містять обґрунтування необхідності продовження терміну дії арешту Геннадієві Корбану. Зважаючи на необхідність надання часу для доставлення відповідних документів, колегія суддів відклала розгляд справи на 15 березня, о 10.30.