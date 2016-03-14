Могеріні: Ключова умова істотних змін у відносинах ЄС з РФ - повна імплементація Мінських угод

Про це Могеріні сказала за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

"Ми мали серед 28 країн-членів одностайну позицію щодо п'яти керівних принципів політики Європейського Союзу стосовно Росії. Першим з цих керівних принципів є повна імплементація (виконання) Мінських угод в якості ключового елементу для будь-яких істотних змін у наших відносинах", - заявила Могеріні.

Разом з тим вона нагадала, що цей тиждень є важливим з огляду на те, що два роки тому відбулася анексія Криму Росією.

"І ми знову заявили нашу спільну рішучу позицію невизнання анексії Криму", - наголосила Могеріні.

Також вона зазначила, що другим керівним елементом є зміцнення відносин із східними сусідами ЄС та іншими сусідами, особливо у Центральній Азії.

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Третім елементом є "зміцнення внутрішньої пружності Європейського Союзу, і зокрема з метою зміцнення енергетичної безпеки, (у зв'язку з) гібридними загрозами та (зміцнення) стратегічної комунікації".

Могеріні підкреслила, що четвертим принципом є те, що усі 28 країн погодилися "з необхідностю вибіркової взаємодії з Росією".

Зокрема, вона підкреслила, мова йде про питання, які стосуються Ірану, мирного процесу на Близькому Сході, зокрема в Сирії, а також питань Північної Кореї, міграції, тероризму, кліматичних змін та інших питаннях, де є інтереси ЄС.

"До п'ятого нашого спільного керівного принципу відноситься готовність все більше підтримувати російське громадянське суспільство", - заявила Могеріні.

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