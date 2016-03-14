Садовий не погоджувався і не відмовлявся від посади прем'єра - Березюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк сьогодні журналістам перед зустріччю голів фракцій парламенту з президентом.

“Лідер “Самопомочі” не погоджувався і не відмовлявся. За великим рахунком такої пропозиції не звучало. Президент України розмірковував над тим, що відбуватиметься”, - зазначив депутат.

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“На сьогодні ми маємо ставити питання, чому прем'єр-міністр не йде у відставку. Не маючи жодної довіри, і страшну недовіру з боку суспільства та парламенту, тим самим дестабілізує ситуацію в країні”, - додав Березюк.