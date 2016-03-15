Утримуваний у РФ українець Карпюк не брав участі у війні в Чечні - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.

Представник СБУ звернув увагу на те, що у Російській Федерації продовжується судилище над громадянином України Миколою Карпюком, де його звинувачують у начебто участі у незаконних збройних формуваннях на території РФ під час "першої чеченської кампанії".

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“За нашими даними, це є повна маячня насправді. Ні у якій першій чеченській кампанії Микола Карпюк участі не брав. Він є справжній патріот, і наші думки разом з ним, і ми намагаємося його всіляко підтримувати як тільки можемо”, - сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, Миколу Карпюка у березні 2014 року викрали в Україні співробітники ФСБ та вивезли до Росії. Пізніше Слідчий комітет РФ заявив, що Карпюка підозрюють в участі у чеченській війні.

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