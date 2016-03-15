Пашинський: Окремі "демократи" і "борці з корупцією" відмовляються повертати кошти Януковича

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський журналістам, коментуючи законопроект №4057.

"Фракція "Народний фронт" дуже вдячна народним депутатам, які нас підтримали, і ми вимагаємо встановлення хоч якоїсь справедливості і повернення награбованого майна до бюджету України. Це не лише підтримка Збройних сил України, підвищення соціальних стандартів, пенсій - це колосальна підтримка для населення" - наголосив Пашинський.

"Я дуже розчарований позицією окремих "демократів" та "борців із корупцією", які придумають всілякі приводи, щоб не голосувати за цей законопроект. Максимальна кількість голосів, ви бачили – 200. Це що? Вони чекають повернення Януковича, комісійні доходи з цих активів?", - обурився народний депутат.

Сергій Пашинський підкреслив, що головна проблема з ухваленням законопроекту №4057 полягає в тому, що його ніхто не читав, але виступають проти нього.

"Мова йде виключно про конфіскацію грошових коштів, мова йде про кошти арештовані в рамках кримінального переслідування, мова йде, що це можна буде оскаржити. Я просив би усіх почитати уважно пояснювальну записку - такий закон є в 20 країнах. Наш є калькою з італійського. Всі країни борються з мафією і злочинцями, лише у нас всі розказують незрозумілі речі", - резюмував представник "Народного фронту".