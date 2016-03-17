Порошенко сподівається, що політкризу буде подолано до кінця місяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час спільної прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

«Ми обговорювали політичну кризу в Україні і я сподіваюсь, що до кінця місяця ми знайдемо політичне рішення. Проте я хочу заявити, що не буде дострокових парламентських виборів, а парламентська коаліція буде в повному складі», - заявив він.

Також за його словами будуть зроблені відповідальні кроки, що базуватимуться на головних принципах: орієнтація на реформи та євроінтеграція, імплементація Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч».

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко інформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з головою «Самопомочі» Андрієм Садовим, або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.