Могеріні назвала анексію Криму прямим викликом міжнародній безпеці

В ЕС нагадали заяву верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені Євросоюзу.

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«Пройшов рік з часу проведення незаконного та неправомірного "референдуму" і подальшої анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Європейський Союз залишається твердо відданим суверенітету і територіальній цілісності України», - йдеться в заяві.

«Європейський Союз в який раз не визнає і продовжує засуджувати акт порушення міжнародного права. Анексія Криму і Севастополя Російською Федерацією є також прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав», - заявила Могеріні.