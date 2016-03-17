У "Народному фронті" впевнені, що закон про спецконфіскацію ухвалять за будь-яких умов

Заступник голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Сергій Пашинський закликав парламентаріїв внести до порядку денного та ухвалити законопроект №4057 про спецконфіскацію та попередив про відповідальність депутатів, які виступають проти ухвалення документу.

«Я переконаний, що ми ухвалимо цей закон – він потрібний нашій державі, армії, пенсіонерам», - заявив Сергій Пашинський.

«Ми приймемо цей закон навіть у тому випадку, якщо нам доведеться завести до цієї зали справжніх активістів. І запитаємо кожного з вас, як ви голосували, та чому ви саме так голосували», - додав заступник голови фракції «Народний фронт».

Він додав, що законопроект №4057 було створено на підставі резолюції ООН та вердиктів ЄСПЛ.

«Я точно знаю, що частина цих коштів уже встигла поміняти власників – офшорні компанії на Заході уже переуступлені Арбузовими, Клюєвими та іншими. Я впевнений, що скільки б нам зусиль не треба було витратити, ми встановимо ці факти й назвемо прізвища цих «демократів» та «адвокатів», - зазначив депутат.

«Фракція «Народний фронт» не змінює свого рішення щодо включення до порядку денного цього закону. Ніякого шоу, ніякої демагогії щодо цього питання на трибуні більше не буде», - резюмував Сергій Пашинський.