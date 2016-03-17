ЄС збереже санкції проти РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей - Меркель та Олланд

Як повідомляє прес-служба глави держави, лідери Німеччини та Франції підтвердили, що санкції Європейського союзу проти Росії будуть збереженні до повного виконання Москвою Мінських домовленостей.

Порошенко, Меркель та Олланд висловили занепокоєння погіршенням безпекової ситуації на Донбасі та підкреслили важливість імплементації Мінських домовленостей.

Співрозмовники наголосили на важливості припинення вогню, відведенні російської військової техніки, надання повного і безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ до всіх місць на окупованих територіях і неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону.

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Лідери також вказали на важливість проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей відповідно до українського законодавства і принципів ОБСЄ за умови забезпечення безпекового компоненту.

Вони також спільно закликали негайно звільнити і повернути до України українського пілота Надію Савченко, яку незаконно утримують у російській в’язниці, наголосивши на важливості звільнення усіх заручників, що передбачено Мінськими домовленостями.

Крім того, Меркель та Олланд підтвердили незмінність політики Євросоюзу щодо невизнання окупації Криму Російською Федерацією, а також висловили підтримку українським реформам.

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