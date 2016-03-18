У МЗС розповіли про сьогоднішнє засідання Радбезу ООН щодо Криму

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, захід, в якому взяли участь верховний комісар ООН з прав людини Заїд Аль-Хусейн, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, президент Freedom House Марк Лагон, голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник та керівник української неурядової організації "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик, викликав високий рівень інтересу серед делегацій держав-членів ООН.

У своєму виступі верховний комісар ООН з прав людини зазначив, що ситуація з дотриманням прав людини в Криму залишається критичною і вимагає постійного моніторингу з боку міжнародного співтовариства.

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Джемілєв поінформував держави-члени ООН про переслідування, яких зазнають представники кримськотатарського народу з боку окупаційної російської влади, окремо привернувши увагу до намагань російської сторони в судовому порядку визнати Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонити його діяльність на території окупованого Криму.

Представники громадських організацій у своїх виступах привертали увагу до численних порушень прав людини в Криму, відзначивши повну безкарність дій окупаційної влади.

У обговореннях також взяли активну участь делегації США, Великої Британії, Франції, Іспанії, Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Польщі, Грузії, Японії, Нової Зеландії, Туреччини, Австрії, Швеції, Данії, Молдови та інших країн.

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Характерним елементом усіх виступів було одностайне засудження окупації АР Крим та Севастополя Російською Федерацією та здійснення нею політики репресій проти політичних та громадських активістів. Зазначено, що яскравим свідченням такої політики є несправедливий вирок українському режисеру Олегу Сенцову та громадському активісту Олександру Кольченку. Російську сторону було закликано негайно звільнити незаконно утримуваних українських громадян, які є фактично заручниками Кремля.

Обмеження громадянських та політичних прав мешканців півострова, фактична відсутність свободи слова, атмосфера страху та нетерпимості, агресивне просування російського шовінізму викликають особливе занепокоєння держав-членів ООН. Учасники засідання наголосили, що РФ як держава-окупант несе повну відповідальність за забезпечення дотримання прав людини в Криму відповідно до чинних міжнародних зобов’язань у сфері гуманітарного права.

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Засідання РБ ООН за формулою Арріа з проблематики Криму засвідчило незмінність позиції міжнародного співтовариства щодо незаконної окупації Криму, а також глибоку занепокоєність стосовно критичної ситуації з дотриманням прав людини в Криму, підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. Засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа проводяться за ініціативою делегацій держав-членів РБ ООН з метою надання членам Ради можливості отримання інформації з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай позбавлені можливості бути заслуханими під час формальних засідань Ради Безпеки. Такі засідання можуть проводитися в закритому (за участю лише членів РБ ООН) та відкритому (для усіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють їх учасникам вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій та з недержавними представниками з широкого кола питань порядку денного Ради.