П'ятеро кандидатів у мери Кривого Рогу підписали меморандум про чесні вибори (документ)
Кандидати на посаду міського голови Кривого Рогу на позачергових виборах 27 березня Микола Колесник (УКРОП), Світлана Сова, Олександр Крижов, Інна Іванченко та Олего Бойченко підписали меморандум про чесне й прозоре ведення передвиборчої агітаційної кампанії та відмову від підтримки в другому турі чинного мера Юрія Вілкула.
"Бажаючи Кривому Рогу миру і злагоди, задля розвитку та своєчасних змін, на шляху до впевненого майбутнього ми підписуємо цей меморандум і зобов’язуємося: провести позачергові вибори криворізького міського голови максимально чесно, прозоро і відповідально, у жодному разі не порушуючи норм законодавства та людської моралі, та не вести агітацію один проти одного", – йдеться в документі.
Крім того, кандидати в мери домовилися максимально мобілізувати своїх прихильників для активної участі вже у першому турі виборів, а також не підтримувати під час другого туру "кандидата від кланової системи, яка нищить місто, і всіляко захистити свідомий вибір криворожан".
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За словами кандидата від УКРОПу, йдеться про не підтримку чинного міського голови Юрія Вілкула, який, найімовірніше, стане суперником одного з кандидатів-підписантів у другому турі виборів.
"Земляки! Приходьте на вибори. Мінімальная явка – це перемога старої кланової системи. Цього допустити не можна. Ми разом вибороли шанс для Кривого Рогу. Реалізувати його треба 27 березня на виборчих дільницях", – закликав виборців куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник.