П'ятеро кандидатів у мери Кривого Рогу підписали меморандум про чесні вибори (документ)

"Бажаючи Кривому Рогу миру і злагоди, задля розвитку та своєчасних змін, на шляху до впевненого майбутнього ми підписуємо цей меморандум і зобов’язуємося: провести позачергові вибори криворізького міського голови максимально чесно, прозоро і відповідально, у жодному разі не порушуючи норм законодавства та людської моралі, та не вести агітацію один проти одного", – йдеться в документі.

Крім того, кандидати в мери домовилися максимально мобілізувати своїх прихильників для активної участі вже у першому турі виборів, а також не підтримувати під час другого туру "кандидата від кланової системи, яка нищить місто, і всіляко захистити свідомий вибір криворожан".

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За словами кандидата від УКРОПу, йдеться про не підтримку чинного міського голови Юрія Вілкула, який, найімовірніше, стане суперником одного з кандидатів-підписантів у другому турі виборів.

"Земляки! Приходьте на вибори. Мінімальная явка – це перемога старої кланової системи. Цього допустити не можна. Ми разом вибороли шанс для Кривого Рогу. Реалізувати його треба 27 березня на виборчих дільницях", – закликав виборців куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник.