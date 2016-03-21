Матіос підтверджує, що на російських диверсантів Александрова та Єрофєєва готувався замах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Хочу повідомити, що 16 лютого поточного року у зв’язку з надходженням достовірної інформації з розвідувальних органів, підтверджених нашими іноземними партнерами, було отримано інформацію про спробу і готування й планування знищення, інакше ми це не розцінюємо, тому що викрасти у центрі Києва конвойну машину з двома затриманими військовослужбовцями, яких етапували на суд, було б неможливо", - заявив він.

За словами Матіоса, було отримано інформацію про готування під час етапування Александрова й Єрофеєва до суду в Києві замаху на їхнє життя.

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"Для того, щоб не допустити будь-якої ескалації, створення будь-якої картинки про радикалізм українського правоохоронного блоку або інших національно свідомих елементів в сторону громадян Російської Федерації було прийнято за погодженням з генеральним прокурором і іншими уповноваженими органами безпрецедентне рішення про заборону вивезення всіх без виключення арештованих у різних кримінальних провадженнях і насамперед Александрова й Єрофеєва до залу судового засідання", - заявив головний військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

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Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.