У Путіна відповіли на пропозицію Порошенка обміняти Савченко

Про це повідомляє РИА "Новости".

"Російська сторона буде діяти в суворій відповідності до національного законодавства. В решті рішення може прийняти лише президент. Яке саме - сказати не можу", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, міський суд Донецька Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років в'язниці за статтею "вбивство" КК РФ за загибель російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

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Президент України виступив з відеозверненням, в якому запропонував обміняти українську льотчика на двох російських військових, затриманих у Луганській області.

В Голосіївському райсуді Києва триває слухання справи за обвинуваченням Александрова і Єрофєєва в скоєнні теракту, умисного вбивства і ряду інших злочинів. Їм загрожує довічне ув'язнення.