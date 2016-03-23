Порошенко підтримає будь-яку кандидатуру прем’єра, яку внесе "стара" коаліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Харкові.

«Щодо позиції по уряду я наголошую, що я підтримаю будь-яку кандидатуру прем’єр-міністра, яку внесе мені коаліція», - заявив він.

За словами президента, робота коаліції була зруйнована виходом з неї трьох фракцій.

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«Було дано достатньо часу - здається, більше місяця - для того, щоб або спробувати повернути ці фракції в коаліцію, або сформувати нову коаліцію», - додав Порошенко.

«Моя принципова позиція – ми не маємо права далі чекати. Я звертаюся до всіх фракції коаліції старої (я впевнений, що в іншому форматі, інші будь-які фракції на сьогоднішній день залучені не будуть), відкинути власні амбіції і на цьому тижні провести засідання ради коаліції, визначитися з кандидатурою прем’єр-міністра, подати пропозиції кандидатури прем’єр-міністра президенту», - закликав він.

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