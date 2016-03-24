Журналісти розповіли про нічну поїздку Ахметова до Кабміну

09:27, 24 березня 2016
Політика
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Журналіст проекту "Схеми" зафіксував вночі біля Кабінету міністрів України автомобіль олігарха Ріната Ахметова.

Ахметов / novanews.com.ua

Про це йдеться на сторінці проекту у Twitter.

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Зазначається, що візит Ахметова до Кабміну закінчився пізно ввечері 23 березня.

"Настає ніч, і олігархи направляються до владних кабінетів. Ткач Михайло зняв, як о 21:50 авто Ахметова виїхало з Кабміну", — йдеться в повідомленні.

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