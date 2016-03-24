Журналісти розповіли про нічну поїздку Ахметова до Кабміну

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Зазначається, що візит Ахметова до Кабміну закінчився пізно ввечері 23 березня.

Настає ніч і олігархи прямують до владних кабінетів.@Tkach_Mykhailo зняв,як о 21:50 авто Ахметова виїхало з Кабміну pic.twitter.com/Lmrt4OZB69 — Схеми (@cxemu) 23 березня 2016 р.

"Настає ніч, і олігархи направляються до владних кабінетів. Ткач Михайло зняв, як о 21:50 авто Ахметова виїхало з Кабміну", — йдеться в повідомленні.