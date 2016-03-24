У "Народному фронті" пообіцяли розглянути запропоновану БПП кандидатуру Гройсмана на крісло прем`єра

Лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив, що фракція більше року була найбільш стабільним членом коаліції «Європейська Україна» і добросовісно підтримувала всі ініціативи, які були напрацьовані спільно в рамках коаліції прем’єром та президентом. Проте президент та фракція Блоку Петра Порошенка заявили, що вони надалі не бачать можливості співпраці з прем’єр-міністром від «Народного фронту».

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«Ми вітаємо, що Блок Петра Порошенка нарешті відгукнувся на нашу пропозицію щодо необхідності вирішення політичної кризи і вніс власну кандидатуру на посаду глави уряду. Тепер потрібно забезпечити формування коаліції у конституційний спосіб та напрацювати відповідну коаліційну угоду в контексті програми нового кандидата у прем’єри та склад уряду», - йдеться у заяві фракції.

У «Народному фронті» вирішили, що розглянуть пропозицію партнерів з БПП щодо кандидатури Володимира Гройсмана та принципів формування нової коаліції і визначаться щодо своїх подальших кроків.