Луценко: Якщо наступного тижня криза не буде подолана, єдиний шлях - дострокові вибори
17:18, 24 березня 2016Політика
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Голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявляє, що якщо наступного тижня політична криза не буде подолана, єдиним шляхом для змін є дострокові вибори.
Луценко заявив про можливе призначення дострокових виборів Ради / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.
"Впевнений, якщо ми на наступному тижні не подолаємо політичну кризу, то єдиний шлях для змін в Україні лежить через дострокові вибори, що є величезною загрозою для дестабілізації і політичної, і економічної, і навіть державницього життя в Україні", - сказав Луценко.
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