Луценко: Якщо наступного тижня криза не буде подолана, єдиний шлях - дострокові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

"Впевнений, якщо ми на наступному тижні не подолаємо політичну кризу, то єдиний шлях для змін в Україні лежить через дострокові вибори, що є величезною загрозою для дестабілізації і політичної, і економічної, і навіть державницього життя в Україні", - сказав Луценко.

Читайте такожЛяшко заявляє, що "БПП" і "Народний фронт" хочуть створити коаліцію на двох і залучити "тушок"