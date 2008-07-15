БЮТ примусить ГПУ відповідати за 7-годинний допит журналіста

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Віктор УКОЛОВ (фракція БЮТ) висловлює протест Генеральній прокуратурі України у зв’язку із силовим приводом на допит журналіста “Української правди” Сергія ЛЕЩЕНКА.

Відповідну заяву народного депутата УНІАН передала прес-служба Блоку Юлії Тимошенко.

“На мою думку, застосувавши до журналіста С.ЛЕЩЕНКА методи силового приводу на допит, ГПУ перевищила свої повноваження, оскільки журналіст має право не вказувати на джерела своєї інформації ні в прокуратурі, ні в суді, якої б кримінальної справи вони не торкалися”, - заявив В.УКОЛОВ.

На його думку, застосування таких ганебних методів до представників вільної преси у демократичній державі є неприпустимим.

“На мій величезний жаль, протягом цілого дня цей факт не отримав принципової оцінки Президента, який є гарантом конституційних прав громадян”, - зазначив В.УКОЛОВ.

“Як народний депутат, я буду вимагати звіту Генерального прокурора перед Верховною Радою, як тільки вона відновить свої засідання у пленарному режимі”, - наголосив В.УКОЛОВ.

Народний депутат також закликав “всю демократичну громадськість не мовчати і дати відсіч поверненню нашої держави до антидемократичних методів силового тиску на ЗМІ та журналістів”.

Як повідомляв УНІАН, журналіста "Української правди" С.ЛЕЩЕНКА, який взяв інтерв’ю у народного депутата Давида ЖВАНІЇ стосовно отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, допитували в Генпрокуратурі понад 7 годин. Слідчий також вручив повістку С.ЛЕЩЕНКУ про наступний допит, який має відбутися в середу, 16 липня.