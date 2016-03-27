Поліція отримала 39 повідомлень про порушення під час виборів мера Кривого Рогу

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, поліція проводить перевірки за всіма повідомленнями про порушення виборчого законодавства під час виборів.

Під час перевірки грубих порушень виборчого законодавства не зафіксовано. Значна частина порушень була пов’язана з наявністю агітаційних матеріалів у день виборів.

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За всіма фактами співробітники поліції проводять ретельні перевірки. У разі виявлення складу кримінального правопорушення відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кривому Розі спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА станом на 13.00 зафіксували 12 випадків організованого підвезення виборців на дільниці, де проходить голосування на позачергових виборах мера.