Поліція отримала 39 повідомлень про порушення під час виборів мера Кривого Рогу
Станом на 20.00 до поліції надійшло 39 заяв та повідомлень про порушення законодавства під час голосування на позачергових виборах мера Кривого Рогу.
Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, поліція проводить перевірки за всіма повідомленнями про порушення виборчого законодавства під час виборів.
Під час перевірки грубих порушень виборчого законодавства не зафіксовано. Значна частина порушень була пов’язана з наявністю агітаційних матеріалів у день виборів.
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За всіма фактами співробітники поліції проводять ретельні перевірки. У разі виявлення складу кримінального правопорушення відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Кривому Розі спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА станом на 13.00 зафіксували 12 випадків організованого підвезення виборців на дільниці, де проходить голосування на позачергових виборах мера.