Луценко пояснив, чому Шокін не зміг реформувати "напівмафіозний генеральний могильник"

Про це лідер парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає DT.ua.

"Реформу цього напівмафіозного генерального могильника не може провести той, хто був прокурором. Я думаю, це може зробити людина зі сторони, який має особисту і політичну мужність зруйнувати цю систему кругової поруки", – підкреслив політик.

За словами депутата, нинішній прокурор зробив для реформи відомства хоч і немало, але недостатньо.

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"Пан Шокін зробив багато для прокуратури, почавши її реформу. Однак, змінити цю закостенілу систему зсередини неможливо", – зазначив Луценко, додавши, що глава ГПУ зробив недостатньо для того, щоб зміни у відомстві були відчутними.

"Він пішов у відставку, і ця відставка у вівторок має бути проголосована. Президент буде готовий винести наступну кандидатуру після вирішення цього питання", – резюмував політик.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент повинен розглянути на цьому пленарному тижні.

Шокін був призначений генпрокурором 10 лютого 2015 року.