Луценко пояснив, чому Шокін не зміг реформувати "напівмафіозний генеральний могильник"
Реформувати Генеральну прокуратуру може тільки той, хто ніколи не був прокурором.
Про це лідер парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає DT.ua.
"Реформу цього напівмафіозного генерального могильника не може провести той, хто був прокурором. Я думаю, це може зробити людина зі сторони, який має особисту і політичну мужність зруйнувати цю систему кругової поруки", – підкреслив політик.
За словами депутата, нинішній прокурор зробив для реформи відомства хоч і немало, але недостатньо.
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"Пан Шокін зробив багато для прокуратури, почавши її реформу. Однак, змінити цю закостенілу систему зсередини неможливо", – зазначив Луценко, додавши, що глава ГПУ зробив недостатньо для того, щоб зміни у відомстві були відчутними.
"Він пішов у відставку, і ця відставка у вівторок має бути проголосована. Президент буде готовий винести наступну кандидатуру після вирішення цього питання", – резюмував політик.
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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.
У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент повинен розглянути на цьому пленарному тижні.
Шокін був призначений генпрокурором 10 лютого 2015 року.