Тимошенко незлим тихим словом згадала іменинника Черновецького

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в Україні на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрацій.

«Не бачу ніяких підстав для підвищення ціни на хліб», - підкреслила прем`єр-міністр.

Вона зазначила, що в Україні йде збирання врожаю, і є залишки минулорічного урожаю.

«Сьогодні трейдери практично знищують селян - закуповують зерно по 800 грн. -1 тис. грн. Скажіть, звідки з`являються сьогодні підстави підвищувати ціни на хліб?» - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до губернаторів.

Вона попросила голів облдержадміністрацій узяти під особистий контроль ціни на хліб у регіонах і навести в цьому питанні порядок.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури з приводу з`ясування ситуації з ціною на хліб, пригадавши при цьому Київ, мер якого Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (який, зазначила вона, сьогодні іменинник) «через афільованих осіб володіє хлібозаводом» і планує встановити в столиці «ненормальні» ціни на хліб «і навіть залишає без хліба».