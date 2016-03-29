Обама не буде зустрічатись з Порошенком під час його візиту в США

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в ході публічної дискусії "США для України: партнер, патрон чи союзник?".

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"На сьогоднішній момент, рівно на цю секунду, можна сказати, що така зустріч все ще не запланована", - сказав Вадим Пристайко.

За його словами, Україна хотіла б, щоб така зустріч відбулася.

Як повідомляв УНІАН, останній раз президенти зустрічались 29 вересня 2015 року в кулуарах 70-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.