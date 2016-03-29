Обама не буде зустрічатись з Порошенком під час його візиту в США

13:27, 29 березня 2016
Політика
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Президент США Барак Обама не буде зустрічатись зі своїм українським колегою Петром Порошенком під час його візиту до США.

Фото УНИАН

Про це сказав заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в ході публічної дискусії "США для України: партнер, патрон чи союзник?".

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"На сьогоднішній момент, рівно на цю секунду, можна сказати, що така зустріч все ще не запланована", - сказав Вадим Пристайко.

За його словами, Україна хотіла б, щоб така зустріч відбулася. 

Як повідомляв УНІАН, останній раз президенти зустрічались 29 вересня 2015 року в кулуарах 70-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

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