Луценко: можете вважати мене расистом

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко виступає проти залучення до Києва робочої сили з далекого зарубіжжя. Так, на засідання колегії Головного управління МВС в Києві міністр запитав начальника відділу громадянства, іміграції і реєстрації фізичних осіб, скільки видsв на проживання той видав громадянам з далекого зарубіжжя. Почувши цифру "сімдесят", Юрій Луценко заявив: "У нас що, своєї робочої сили не вистачає? Хочете до Китаю – беріть квиток і їздьте часто туди у відпустку. Можете вважати мене расистом, але ще один Харків чи Одесу я в Києві влаштувати не дозволю. Установка така: видаємо дозвіл, тільки якщо він одружується на нашій. Тому що з такими темпами мені доведеться запрошувати в`єтнамців і китайців в міліцію замість вас!"

Коммерсант-Украина