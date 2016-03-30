УКРОП зробив заяву щодо спроб формування нової коаліції в парламенті

Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» спростовує інформацію деяких ЗМІ щодо можливого входження до коаліції позафракційних народних депутатів, які представляють дану політичну силу.

Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН.

"Так, деякі політики та ЗМІ вже поширили інформацію щодо можливого входження до коаліції позафракційних народних депутатів, які представляють УКРОП. У зв’язку з цим заявляємо: політична партія УКРОП не отримувала офіційних звернень з пропозицією долучитися до формування коаліції ані від "Народного фронту", ані від "Блоку Петра Порошенка – "Солідарність", - йдеться у заяві.

У партії підкреслили, що якщо будь-яка з цих політсил офіційно виступить з ініціативою розпочати переговори про можливе входження до парламентської коаліції представників УКРОПу у Верховній Раді, рішення щодо цього прозоро та відкрито розглядатиме та ухвалюватиме Політична рада партії.