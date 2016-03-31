Ляшко виступає проти можливого призначення Міклоша міністром фінансів України

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я з повагою ставлюся до колишнього міністра Словаччини. У Словаччині він дійсно проводив реформи, створював умови для промисловості. А в Україні він робить все протилежне, будучи радником міністра фінансів. Вся урядова програма спрямована на знищення національного виробництва, щоб ми жебраками ходили за кредитами все життя. Це прямий конфлікт інтересів. Він не має українського громадянства. Ні в одній країні світу немає такого", - заявив Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН раніше, за словами голови ВР Володимира Гройсмана, вже є попередня згода на участь у майбутньому уряді колишнього словацького віце-прем'єр-міністра, міністр фінансів Івана Міклоша.