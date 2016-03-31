Ляшко назвав умову, при якій радикали проголосують за нового прем'єра
Радикальна партія проголосує за кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра за умови, якщо в програму коаліційної угоди внесуть антикризовий план РПЛ.
Про це заявив в ефірі на телеканалі "112 Україна" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
"У нас є вимоги до коаліційної угоди. Гройсман - це продукт цієї "коаліції тушок". Ми за нього голосувати не будемо. Якщо наші вимоги будуть враховані, ми вимагаємо, щоб наш антикризовий економічний план (був внесений, - ред.) в програму діяльності коаліції нового уряду. Якщо план буде виконано, ми готові брати участь у коаліції і брати участь в голосуванні за прем'єра", - сказав Ляшко.
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Раніше УНІАН повідомляв, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив проти можливого призначення екс-міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша на посаду голови Мінфіну України.