Луценко очікує поповнення БПП та "Народного фронту" і не виключає, що коаліція збереться вже сьогодні

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко не виключає, що коаліцію буде сформовано вже сьогодні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у кулуарах Ради.

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"На цей момент низка народних депутатів, які знаходяться поза фракціями, керуючись законом про регламент, котрий дозволяє позафракційним депутатам входити до складу будь-якої групи або фракції, написали заяви до "Блоку Петра Порошенка" і, наскільки мені відомо, до "Народного фронту", - сказав Луценко.

"Я прямо кажу, якщо вас це турбує - бути таким чесним і поза партійної дисципліни, -увійдіть і вийдіть вже, заради Бога, через місяць. Але допоможіть нам пройти цей шлях зміни уряду. Ніхто не збирається з людьми торгуватися, ми просто повинні змінити уряд Яценюка, це зрозуміло? Ми так вважаємо, мало того, так вважає і його фракція", - цитує Луценка "112 Україна".

Він не уточнив прізвища депутатів, які планують увійти до "Народного фронту". Луценко зазначив, що до фракції БПП наразі прийнято трьох позафракційних депутатів і ще декілька парламентаріїв готуються написати заяви сьогодні.

На запитання про те, що цих депутатів називають "тушками", Луценко зазначив, що "тушками" були депутати, які самостійно виходили із фракцій і приєднувалися до інших, що суперечить Конституції. А ті депутати, які були обрані в мажоритарному окрузі або які були виключені з фракцій, вільні у приєднанні до інших фракцій, пояснює він.

Таким чином, за словами Луценка, те, що наразі відбувається, - це перехід із "позафракційних членів коаліції у фракційні члени коаліції".

Луценко наголосив, що кандидатуру прем'єра мають вносити фракції коаліції, чисельність яких має бути більше за 226 голосів. "Але при цьому в коаліції вже сьогодні знаходиться близько 230 з лишнім депутатів. Але частина їх - декілька десятків - є позафракційними. Вони не можуть внести кандидатуру нового прем'єр-міністра, бо вони не входять у число фракцій", - заявляє він.

Луценко зазначив, що депутати, які сьогодні розуміють, що країна має отримати нового прем'єра і уряд, "вступають у фракції БПП або "Народного фронту" з тим, щоб зрештою цього тижня припинити цю вакханалію, яка перейшла всі межі дозволеного людській гідності".

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На запитання, коли ж може бути сформовано коаліцію, Луценко сказав: "Я не люблю прогнозувати час, але думаю, що сьогодні також можливо отримати вже більшість коаліції двох фракцій. І як тільки в нас буде 226, ми одразу заявимо, що двері коаліції відкриті для всіх: для "Самопомочі", для "Батьківщини", для Радикальної партії. Ми потребуємо більшої коаліції, ніж 226, для нормальної роботи в залі".

Крім того, він наголосив, що ці дві фракції відразу ж внесуть президенту подання на нового прем'єр-міністра.