Ляшко ініціює зміну Конституції для дозволу депутатам ВР одночасно бути членами Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав у коментарі журналістам.

“Я ініціюю зміни до статті 78 Конституції України. Зараз зібрано вже 128 підписів. Для того, щоб зареєструвати ці зміни, треба 150 підписів”, - сказав Ляшко.

Він пояснив, що частина 2 статті 78 Конституції передбачає, що народні депутати не можуть мати іншого представницького мандату, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю крім викладацької, наукової та творчої діяльності.

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“Я пропоную до частини 2 статті 78 Конституції України додати норму, яка передбачає, що народні депутати України можуть поєднувати представницький мандат з діяльністю на посаді прем'єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України”, - пояснив депутат.

За його словами, у 24 країнах Європи члени уряду водночас є депутатами парламенту.

На думку Ляшка, такі зміни до Конституції зокрема дадуть можливість людям знати, яка партія відповідальна за роботу того чи іншого міністра.

Депутат також зазначив, що підписи під законопроектом залишили представники різних фракцій.

“Усі фракції парламенту підтримують цю ініціативу”, - додав Ляшко.

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