ГПУ закрила провадження проти Єфремова за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Таке рішення ухвалила слідчий суддя Печерського суду Кристина Тарасюк 24 березня, передає Українська правда.

Згідно з текстом ухвали, захист Єфремова звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про повернення застави у зв'язку із закриттям кримінального провадження.

Виходячи з тексту ухвали, прокурор Зимогляд "проти задоволення заяви і повернення застави не заперечував".

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"Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Зимогляда В.М. від 16.02.2016 вищевказане кримінальне провадження закрито за відсутністю в діях Єфремова складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України", - сказано в ухвалі суду.

У тексті ухвали також зазначається, що заставу вносила дружина підозрюваного.

"Слідчий суддя ухвалив повернути заставу в розмірі 60 900 грн., внесену нею (дружиною Єфремова - ред.) згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2015 на депозитний рахунок суду як застава за підозрюваного Єфремова в кримінальному провадженні № 22014000000000509 від 04.114.2014 за підозрою його у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України", - сказано в ухвалі.

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Як відомо, це один з трьох епізодів, які інкримінують Єфремову. Підозри Єфремову у цьому провадженні не пред'являлося.

Є ще два провадження:

- заволодіння державними грошовими коштами (за заявою Центру протидії корупції N42014000000000628, тиск на службових осіб ДП "Луганськвугілля", що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави). Розслідування триває вже 18 місяців, підозри Єфремову немає.

- голосування "диктаторських законів" (N42015000000001495, скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо організації голосування у Раді 16 січня за "диктаторські закони"). Саме за цей епізод Єфремову винесли спочатку підозру, а потім – обвинувальний акт.

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26 березня прокурор ГПУ Владислав Куценко заявив, що у справі проти екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова має місце "судовий саботаж", а судді затягують її розгляд.