Поки керівники у відпустках, Дитячу бібліотеку викинули з приміщення

У Полтаві підприємці, які через суди намагаються стати власниками будівлі Дитячої обласної бібліотеки імені Панаса Мирного, 15 липня розпочали виселення бібліотеки з її приміщення по вулиці Гагаріна, 3.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави, один із підприємців у присутності представника Державної виконавчої служби почав виносити майно бібліотеки.

За словами директора бібліотеки Леоніда ЧОБІТЬКА, ухвалою Жовтневого районного суду міста провадження справи за позовом трьох підприємців тимчасово зупинено, а, отже, бібліотека має працювати у своєму теперішньому приміщенні. Однак сьогодні зранку працівників бібліотеки не пустили на робочі місця, а з фасаду будинку були зірвані вивіски.

Працівники бібліотеки розповіли, що з вулиці через вікна видно, як в одному з відділів люди, які захопили приміщення, зривають зі стін шпалери і скидають у мішки дитячу літературу. За їхніми словами, знищено кілька дитячих робіт, які експонуються у відділі для молодших відвідувачів.

Довідка УНІАН. За приміщення бібліотеки уже 5 років триває судова тяганина. Свого часу ВАТ "Полтавагаз" відсудило його у "Полтаваоблагробуду" за борги, а згодом продало приватним особам.

Зараз дитяча обласна бібліотека імені П.Мирного намагається довести у судах своє право залишатися у приміщенні, що будувалося спеціально для бібліотеки.

За словами її працівників, термін чергової ухвали обласного апеляційного суду, згідно з якою бібліотека може залишатися у даному приміщенні, закінчується 16 липня.

Голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій АСАДЧЕВ раніше заявляв, що бібліотека має залишитися у її старому приміщенні.

На даний час голова ОДА, а також міський голова Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ та начальник управління культури ОДА Володимир ГОДЗЕНКО перебувають у відпустках.