Доходи Порошенка в 2015 році впали в 6 разів - до 62 мільйонів гривень

Як наголошується в декларації Порошенко, оприлюдненій на офіційному сайті президента, дивіденди та проценти, отримані ним 2015 року, склали майже 12,37 млн грн, а "інші види доходів" – 49,66 млн грн.

Крім того, на рахунках у президента в банках і інших фінустановах знаходиться 563,73 млн грн, а розмір внесків у статутні капітали компаній – 38,2 млн грн, з них 2015 року – майже 1,5 млн грн.

Доходи членів сім'ї Порошенка склали 88,77 тисячі гривень.

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При цьому у власності глави держави значиться шість земельних ділянок, загальною площею близько 50 тис. квадратних метрів, один будинок 1,3 тис. квадратних метрів і три квартири, загальною площею близько 300 квадратних метрів.

Також Порошенко володіє трьома автомобілями 2010-2011 років випуску – Mercedes-Benz Vito, BMW і Range Rover Sallmam, а також катером Bayliner 185.

На утримання свого майна голова держави в 2015 році витратив 1,35 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2014 році він заробив майже 369 мільйонів гривень. Таким чином, порівняно з минулим роком протягом 2015 року доходи Порошенко скоротилися приблизно в шість разів.