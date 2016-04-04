У Харкові заарештували учасника захоплення будівлі ОДА в березні 2014 року

Як повідомляє центр зв'язків з громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, наприкінці минулого тижня підозрюваному 43-річному харків'янину висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 294 ККУ (активна участь в масових заворушеннях).

Підозрюваного, який був у розшуку, затримали 30 березня 2016 року в пункті пропуску "Гоптівка" під час спроби перетнути кордон.

За даними слідства, чоловік 1 березня 2014 року, озброївшись дерев'яною палицею, взяв участь в масових заворушеннях, які супроводжувалися захопленням будівлі ОДА.

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Наприкінці минулого тижня Київський райсуд Харкова обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначивши розмір застави у 110 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року проросійські активісти штурмом увірвалися у будівлю ОДА і встановили на ній російський прапор.

Учасники штурму силою вивели з приміщення кільканадцять активістів Майдану, які барикадувалися у будівлі, та привели їх на сцену, з якої перед цим виступали спікери перед учасниками мітингу на підтримку міської влади та "порядку в країні".

Внаслідок штурму будівлі ОДА постраждали понад 100 осіб.