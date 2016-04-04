У Путіна заявили, що Захарченко і Плотницький залишаться ватажками "ДНР" і "ЛНР" до 2018 року

Про це повідомив РИА Новости директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який був присутній на зустрічі Суркова з експертами.

Політолог зазначив, що нещодавно був на зустрічі помічника президента Росії Владислава Суркова з групою експертів, і на ній прозвучало запитання про ставлення до різного роду кадрових змін в "республіках". За словами Чеснакова, Сурков недвозначно сформулював наступну позицію: "Захарченко і Плотницький отримали свій мандат "глав республік" на "прямих всенародних виборах". Термін їхніх повноважень закінчується лише в 2018 році. До закінчення цього строку вони точно будуть працювати. Більш того, судячи з даними соціологічних опитувань, діючі "глави" "ДНР" і "ЛНР" очевидно можуть поставити питання про переобрання на другий термін".

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко назвав умови, при яких можливе проведення виборів на окупованому Донбасі, серед яких - реалізація Росією положень Мінських домовленостей, що стосуються безпеки, розгортання поліцейської місії ОБСЄ і відновлення контролю України над кордоном на Донбасі.