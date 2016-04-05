Charlie Hebdo висміяв "панамський скандал" у своєму свіжому номері

Як повідомляється на сторінці Charlie Hebdo у Facebook, свіжий номер журналу отримав назву "Фіскальний тероризм".

На карикатурі ймовірно впливові люди тримають в руках таблички "Je suis Panama" ("Я – Панама").

Відзначимо, що дане словосполучення є алюзією на слоган "Je suis Charlie", що став символом засудження нападу терористів на редакцію французького сатиричного журналу Charlie Hebdo в січні 2015 року, в результаті якого загинули дванадцять співробітників редакції. Пізніше варіації цього словосполучення використовувалися як знак солідарності як за кордоном, так і в Україні.

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організацієї Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.